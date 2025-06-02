عدوي يشارك في أعمال الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين

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شارك السيد الفريق أول ركن مهندس / عماد الدين مصطفى عدوي – مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، يوم الأحد ، في أعمال الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واجتماعات مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي، والمقرر عقدها ببروكسل بتاريخ 19 يونيو 2025.
وعقد الاجتماع برئاسة سعادة السفير/ أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري).
وجرى خلال الاجتماع إطلاع السادة المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بتلك الاجتماعات ومناقشة البيان المشترك المقرر اعتماده من قبل الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واجتماعات مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي والمزمع عقده ببروكسل خلال شهر يونيو الجاري.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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