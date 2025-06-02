مواطنو الدبة يجددون دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة لتطهير البلاد من المرتزقة

نظمت المقاومة الشعبية بمحلية الدبة لقاءً تعبويا بحضور الأستاذ عبيد عبدالله الدرملي رئيس المقاومة الشعبية بوحدة الدبة والعميد عبد الناصر محمدعلي قائد الكتيبة الاستراتيجية وعدد من قيادات المقاومة الشعبية .

وخاطب اللقاء التعبوي الحاشد الذي أقيم اليوم بمدينة الدبة الدكتور ناجي مصطفى ممثل المقاومة الشعبية مشددا على ضرورة الإستعداد لمواجهة العدو.

وأشاد بدعم سكان محلية الدبة للقوات المسلحة بالمال والرجال ، مؤكدا أن الدبة ستظل صامدة في وجه أي تمرد، وأشار أن الولاية الشمالية محمية برجالها ومجاهديها.

من جانبه أكد العميد عبد الناصر قائد الكتيبة الاستراتيجية والإستنفار بالمحلية المسلحة إستعداد المقاومة الشعبية لتسليح من يرغب في الدفاع عن الوطن، موضحاً أن هذا اللقاء يجسد شعار “جيش واحد شعب واحد”.

كما أشاد الأستاذ عبيد عبد الله الدرملي، رئيس المقاومة الشعبية بوحدة الدبة الإدارية، بدور التجار وأهالي المحلية في دعم المقاومة، مؤكداً أن هذا اللقاء في إطار الجهود الشعبية لتعزيز موقف القوات المسلحة بالمحلية والسودان .

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