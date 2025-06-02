وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال بالإنابة الصيني

إستقبل السيد وزير الخارجية السفير عمر محمد احمد صديق بمكتبه يوم الأحد القائم بالأعمال بالإنابة الصيني السيد تشانغ شيانغ هوا، الذي قدم لسيادته التهنئة بتولي المنصب ونقل له تحيات نظيره الصيني وتمنياته له بالتوفيق في أداء المهام.

تناول اللقاء التحضيرات الجارية لإنعقاد إجتماعات الملتقى الصيني الأفريقي على المستوى الوزاري والذي ستستضيفه الصين خلال الفتــــرة 10-12 يونيو الجاري، حيث سيترأس السيد الوزير وفد السودان المشارك في تلك الإجتماعات.

ويقدم السيد الوزير كلمة الإفتتاح في مؤتمر الشباب الأفريقي الصيني، وهو أحد الفعاليات المصاحبة للملتقى.

وبحث اللقاء مسيرة العلاقات السودانية الصينية والتي أحتفل البلدان مؤخراً بمرور الذكرى الخامسة والستين لإنشائها والذكرى العاشرة لإنطلاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وجدد السيد وزير الخارجية تقدير وإمتنان السودان حكومة وشعباً للتعاون والدعم الكبيرين من جمهورية الصين الشعبية مع تطلعه إلى مزيد من الإسهام من جانب الصين في دعم المشروعات التنموية والخدمية في البلاد.

وقدم سيادته للقائم بالأعمال بالإنابة شرحاً لآخر التطورات بالبلاد لا سيما الإنتصارات المتتالية التي حققتها قواتنا المسلحة والقوات المساندة لها على المليشيا المتمردة في معظم أنحاء البلاد، مع ثبات العزم والمضي فيه لتحرير آخر ما تبقى من المناطق التي توجد بها المليشيا المتمردة.

واكد القائم بالأعمال الصيني أن بلاده ستعمل على زيادة الدعم لمشروعات التنمية وبرامج إعادة الإعمار والخدمات في مجالات الصحة والتعليم وإصحاح البيئة.