نهب منظم يستهدف أسواق نيالا

– تشهد مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، موجة جديدة من أعمال النهب المنظم التي تستهدف متاجر ومخازن تجارية في السوق الشعبي وموقف الجنينة.

– أفاد تجار محليون بتعرض ستة متاجر ومخزن بضائع مجاور للسوق الشعبي جنوب نيالا لعمليات نهب متكررة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

اتهامات للشرطة بالتقاعس

– حمل التجار الشرطة المسؤولية عن النهب، مؤكدين أنهم أبلغوا الشرطة رسميًا بالحادثة بعد المرة الأولى، ولكن لم يكن هناك أي تدخل.

– قال التاجر علاء الدين أحمد إن متجره، إلى جانب خمسة متاجر أخرى، تعرض للنهب مرتين خلال 24 ساعة.

تأثير النهب على التجار

– البضائع التي نُهبت تعود إلى 13 تاجرًا، مما يعكس حجم التدهور الأمني في السوق.

– بدأ عدد من التجار في ترحيل بضائعهم من المخازن المجاورة للسوق خشية تجدد الهجمات، وسط غياب واضح للإجراءات الأمنية الرادعة.

الوضع الأمني في نيالا

– تعيش مدينة نيالا أوضاعًا هشة منذ اندلاع الحرب، وتفاقمت المخاوف من انفلات أمني كامل في المدينة.

– شهد سوق موقف الجنينة اقتحامًا من قبل عناصر تتبع لقوات الدعم السريع، مما أدى إلى نهب جناح الهواتف النقالة واشتباكات عنيفة مع القوة الأمنية المكلفة بحماية السوق