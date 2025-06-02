رئيس الوزراء يعرب عن تقديره العميق لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدورها الفاعل في دعم الاستجابة العاجلة لوباء الكوليرا

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رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، يعرب عن تقديره العميق لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدورها الفاعل في دعم الاستجابة العاجلة لوباء الكوليرا في السودان، مثمنًا جهودها في توفير الإمدادات الطبية والمحاليل الوريدية، إلى جانب الدعم الفني في مجالات التدريب وتطبيق البروتوكولات الصحية وفق أحدث المنهجيات العلمية.
كما أشاد رئيس الوزراء بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدحانوم، على اهتمامه المباشر بالوضع الصحي في السودان، وذلك عقب الاتصالات التي أجراها معه لمناقشة الاحتياجات الصحية العاجلة، حيث أسفرت تلك الجهود عن تعزيز الإمدادات الطبية ووصول سيارات الإسعاف لدعم وزارة الصحة الاتحادية.
وفي هذا السياق، أثنى رئيس الوزراء على الدور الكبير الذي لعبته مجموعة التنسيق الدولية للقاح الكوليرا (ICG) واللجنة الفنية للتطعيم، في تأمين أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح الكوليرا، استفادت منها 11 ولاية سودانية، مما أسهم في تعزيز جهود مكافحة المرض وتقليل معدلات الإصابة.
هبة علي
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