“وقف ميدانيا علي حجم الأضرار” .. مسجل عام الاراضي يتفقد مشروع الجزيرة

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استقبل المهندس علي أحمد ابراهيم محافظ مشروع الجزيرة بالانابه ببركات مولانا شرف الدين احميدي قاضي المحكمه العليا مسجل عام الاراضي بالسودان ومعاونيه في زيارته التفقديه لسجلات أراضي مشروع الجزيرة وذلك بحضور مولانا بدوي بابكر الفضل المستشار القانوني بالإدارة القانونيه بمشروع الجزيرة وقيادات العمل بالمشروع .
هذا وقد استمع قاضى المحكمه العليا مسجل عام الاراضي بالسودان لتنوير حول انشاء مشروع الجزيرة ومراحل تطوره وحجم البني التحتيه التي يتمتع بها كما تلقي شرحا حول مكتب تسجيلات أراضي مشروع الجزيرة والدور الذي يضطلع به .
وفي هذا الصدد اعرب قاضي المحكمه العليا مسجل عام الاراضي عن تقديره للمسؤولين بالمشروع مؤكداً استعداده لتقديم كافه الخدمات اللازمة للمشروع في مجال تسجيلات الاراضي حيث وقف ميدانيا علي حجم الأضرار التي تعرضت لها سجلات الأراضي .
وتعهد بتذليل كافه العقبات التي تواجه قسم السجلات بالمشروع مع التأكيد على تعيين مسجل لأراضي مشروع الجزيرة للاضطلاع بدوره فورا .
هذا وقد وصف مولانا شرف الدين احميدي الزيارة بالنوعيه والتاريخية معلنا عن مشاركته في الورشة التي تنظمها إدارة مشروع الجزيرة حول القوانين واللوائح المنظمه للعمل بالمشروع والمزمع عقدها عقب عيد الأضحى المبارك.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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