اردول: تعيين رئيس وزراء مدني تعتبر خطوة جيدة في هياكل الحكم الانتقالي والعافية درجات

فتاح يا عليم : البناء على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الانتقالي اليوم -ضمن قضايا اخرى حديثه عن تحقيق المصالحة الوطنية بالحوار السياسي الذي لا يقصي أحد توطئة لبناء المشروع الوطني كواحدة من أهداف حكومته وصولا لنهاية الفترة الانتقالية والانتخابات – قضية مهمة لا بد من التعاون لإنجاحها، ففضلا عن انها تبين الملامح بوضوح فإنها تحدد دور الأطراف بشكل دقيق، إن تعيين رئيس وزراء مدني تعتبر خطوة جيدة في هياكل الحكم الانتقالي والعافية درجات. مبارك اردول

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