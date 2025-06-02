شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يحيي حفل داخل ملعب خماسيات بإحدى دول الخليج وساخرون: (فنان متمكن وحارس مرمى قدير)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد انتشاره بشكل كبير على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر مطرب سوداني, شاب وهو يغني في حفل داخل ملعب كرة قدم خماسية. ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الحفل الذي أحياه الفنان الشاب عامر بابكر, أقيم بإحدى دول الخليج. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا, فإن التعليقات جاءت ساخرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (فنان متمكن وحارس مرمى قدير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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