أثارت الفنانة السودانية, المعروفة توتة عذاب, ضجة إسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع حديث. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة توتة عذاب, في فيديو متداول حديثاً وهي تستعرض جمالها وجسمها بطريقة وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل. وأستعرضت المطربة المعروفة بإطلالة ظهرت فيها بثوب أنيق وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (عمليات النحت والشفط واضحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة توتة عذاب تثير ضجة إسفيرية واسعة وتستعرض جمالها وجسمها بطريقة مثيرة ومتابعون: (عمليات النحت والشفط واضحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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