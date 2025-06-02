اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية, بمقطع فيديو للإداري السوداني, بنادي الإتحاد السعودي, العم كمال أبشر المقلب بالدولي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر كمال أبشر, وهو يحتفل بفوز فريقه على القادسية, في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. https://www.facebook.com/reel/721827247199406 ورقص العم كمال الدولي, مع مدافع الفريق عبد الإله العمر, داخل أرضية الملعب على الطريقة السودانية, وذلك عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن العم كمال أبشر, ظل يعمل في المناصب الإدارية بالنادي وفي خدمة فريق الكرة منذ ما يقارب 40 عام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد الفوز بكأس الملك.. العم كمال السوداني يحتفل مع لاعب الإتحاد السعودي بالرقص على الطريقة السودانية داخل أرضية الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.