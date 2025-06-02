شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “قجة” يظهر بعد غيبة (أهلنا الشكرية ما عندنا معاكم مشكلة بس أمسكوا أولادكم)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للقائد الميداني المعروف بمليشيا الدعم السريع, “قجة”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “قجة”, بعد غياب طويل حيث احتجب عن الظهور على السوشيال ميديا من قبل هروبه مع قواته من أم درمان.
القائد الميداني بالدعم السريع, وجه خلال ظهوره عدد من الرسائل لقائد درع السودان, أبو عاقلة محمد أحمد كيكل, توعده خلالها بالقبض عليه ودفنه في دارفور.
كما وجه “قجة”, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, رسالة لقبيلة الشكرية, قال فيها: (أهلنا الشكرية ما عندنا معاكم مشكلة بس أمسكوا أولادكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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