شاهد بالفيديو.. بفواصل من الرقص المثير (لالا يا ود لا) المطربة الحسناء مونيكا روبرت تخطف الأضواء وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان

تصدر مقطع فيديو للفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, ظهرت في ترويج لأغنيتها الجديدة التي حملت اسم (لالا يا ود لا). https://www.facebook.com/reel/552356677846916 وقامت مونيكا, بالترويج للأغنية المتوقع طرحها خلال الأيام القادمة بمقطع فيديو قدمت من خلاله فواصل من الرقص المثير خطفت بها الأضواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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