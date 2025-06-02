رد مغني الراب السوداني, أمين الهندي, الملقب بشيخ الطريقة, بقوة على الفنان المثير للجدل شريف الفحيل, وذلك عبر فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان شريف الفحيل, كان قد هاجم مغني الراب, في بث مباشر على إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. أمين الهندي, رد على الفحيل, بقوة ووصفه قائلاً (انت لك عِبر وأنا بعتبرك قونة يا شريفة) وتابع هجومه: (الكيزان سبب ظهورك في النيل الأزرق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيخ الطريقة يرد بقوة على الفنان شريف الفحيل: (انت كلك عِبر وأنا بعتبرك قونة يا شريفة والكيزان سبب ظهورك في النيل الأزرق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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