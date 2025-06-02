في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها

الأضحية إحدي أبرز شعائر عيد الاضحى المبارك التي تحرص الدول المسلمة علي تعظيمها، لكن في المملكة المغربية كان للسلطات رأي آخر، ففي سابقة هي الأولى من نوعها، قررت السلطات المغربية حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لعام 2025، تنفيذًا لتعليمات ملكية تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تمر بها المملكة، وعلى رأسها أزمة الجفاف وتراجع أعداد الماشية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القرار يعد غير مسبوق لحماية القطيع الوطني, حيث جاء القرار في سياق الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة المغربية لحماية الثروة الحيوانية، بعد تسجيل انخفاض كبير في أعداد رؤوس الأغنام والماعز نتيجة الظروف المناخية الصعبة. ويأتي هذا التراجع على خلفية موجات الجفاف المتكررة، مما أدى إلى تدهور بيئي حاد أثر على الموارد الطبيعية والغطاء النباتي.

ترشيد الموارد لمواجهة أزمة المياه: تسعى السلطات إلى ترشيد استهلاك المياه عبر تقليص الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة منها، مثل ذبح الأضاحي وما يرتبط بها من استخدام للماء في التنظيف والشواء. ويعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية التي تضرب المغرب بشكل متزايد.

إجراءات تنفيذية صارمة تشمل الأسواق والمنازل: وضعت السلطات خطة أمنية محكمة لتطبيق القرار تشمل:

منع بيع المواشي في الأسواق غير الرسمية والفضاءات العامة, حظر شحذ السكاكين في الأماكن العامة استعدادًا للذبح, منع بيع الفحم المستخدم في حفلات الشواء المرتبطة بالعيد, تنظيم حملات تفتيش على المنازل والأسواق لضبط أي مخالفات, فرض غرامات ومصادرة المواشي على المخالفين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نقلت قيادات الجالية السودانية, بالمغرب, تحذيرات لمنسوبيها من مخالفة القرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)