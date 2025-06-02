أثارت مطربة سودانية صاعدة سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو المطربة الصاعدة وهي تغني بأحد المسارح في حفل حضره جمهور كبير. https://www.facebook.com/reel/680386851528736 وأشعلت المطربة الحفل بتقديمها فواصل من الرقص المثير, زادت عليها بتصريحها للجمهور أثناء وصلتها الغنائية قائلة: (أنا شاكيرا فرع السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أثناء تقديمها وصلة رقص مثيرة.. مطربة سودانية تصرخ مخاطبة الجمهور: (أنا شاكيرا فرع السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.