بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا الجديد

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توج نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-1 مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب الدور النهائي.
سجل هدفي بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي وأحمد سامي في الدقيقتين 23 و58.
وسجل صن داونز هدفه الوحيد اليوم عن طريق إكرام راينرز في الدقيقة 75.
وتوج فريق المدرب كرونسلاف يورتشيتش باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، علما بأنهما تعادلا في جنوب أفريقيا 1-1.
وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، كما منح مصر البطولة رقم 19 في دوري الأبطال.
وضمن بيراميدز المشاركة في كأس السوبر الأفريقي الموسم المقبل (ضد نهضة بركان) وكأس إنتر كونتيننتال وكأس العالم للأندية 2029.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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