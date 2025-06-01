مسيرات تقصف مواقع لمليشيا الدعم السريع في نيالا

قال شهود عيان، إن ثلاث طائرات مسيرة قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في مدينة نيالا بجنوب دارفور.

وأضاف الشهود أن الغارات وقعت في وسط مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، واستهدفت فندقاً ووحدة طبية تابعة للدعم السريع، ومواقع للقوات في الأطراف الشرقية للمدينة.

وقال أحد الشهود لوكالة الصحافة الفرنسية، في رسالة نصية: “شاهدنا سيارات إسعاف تنقل مصابين إلى عدد من المستشفيات”.. العربية السودان

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