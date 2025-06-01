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فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإعلان افتتاح أول مدرسة لتعليم الرقص الشرقي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت اسم «استوديو باي رانيا يوسف»، بمشاركة مدربين من مصر، إسبانيا والبرازيل.
وقالت رانيا إنها تهدف من خلال المشروع لتعليم فنون الرقص في أجواء مرحة ومهنية، مؤكدة: «مش هفتح كازينو زي ما الناس بتقول، دي مدرسة محترمة لتعليم الرقص الشرقي وأنواع تانية من الرقص».
وأثار خبر افتتاح المدرسة موجة من الجدل على مواقع التواصل، وسط انقسام بين مؤيد للفكرة كمشروع فني، ومعارض يرى فيه تجاوزًا للحدود التقليدية، إذ روجت رانيا يوسف للمدرسة عبر فيديوهات نشرتها على «إنستجرام»، دعت فيها الجمهور للانضمام، قائلة: «تعالوا نرقص وننبسط، الدنيا مش مستاهلة».
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر في أبوظبي.. «ده مش كازينو يا جماعة».. رانيا يوسف: «هفتح مدرسة محترمة لتعليم الرقص» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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