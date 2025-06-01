في أبوظبي.. «ده مش كازينو يا جماعة».. رانيا يوسف: «هفتح مدرسة محترمة لتعليم الرقص»

فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإعلان افتتاح أول مدرسة لتعليم الرقص الشرقي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت اسم «استوديو باي رانيا يوسف»، بمشاركة مدربين من مصر، إسبانيا والبرازيل.

وقالت رانيا إنها تهدف من خلال المشروع لتعليم فنون الرقص في أجواء مرحة ومهنية، مؤكدة: «مش هفتح كازينو زي ما الناس بتقول، دي مدرسة محترمة لتعليم الرقص الشرقي وأنواع تانية من الرقص».

وأثار خبر افتتاح المدرسة موجة من الجدل على مواقع التواصل، وسط انقسام بين مؤيد للفكرة كمشروع فني، ومعارض يرى فيه تجاوزًا للحدود التقليدية، إذ روجت رانيا يوسف للمدرسة عبر فيديوهات نشرتها على «إنستجرام»، دعت فيها الجمهور للانضمام، قائلة: «تعالوا نرقص وننبسط، الدنيا مش مستاهلة».

المصري اليوم