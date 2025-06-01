مالك عقار شدّد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير على ضرورة تبني مصالحات مجتمعية لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي وبناء المجتمعات و نبذ النعرات العنصرية والقبلية ونشر ثقافة السلام وجمع الصف الوطني لوضع خطط وبرامج لبناء مادمرته الحرب.

وأشاد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم مجموعة منصة عتاب للاسناد الوطني بحضور وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر أشاد بدور الإعلام والمنصات الثقافية في دعم ومساندة الشعب السوداني في محنته وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام لمساندة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مهامها.

من جانبه ثمن وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر جهود نائب رئيس مجلس السيادة في مساندة قضايا الإعلام مما ساهم فى إنجاح خطط الوزارة لخدمة الخط الإعلامي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة الإعلامية.

من جانبها أوضحت دكتورة مشاعر البدوي رئيس منصة عتاب للإسناد الوطني أن تكريم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي من قبل المنصة لدوره الكبير في دعم مسيرة الإعلام وتهيئة المناخ الملائم للصحفيين لدعم ومساندة القوات المسلحة وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تعترض سير العمل.

يذكر أن منصة عتاب للاسناد الوطني قامت خلال اللقاء بتكريم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لدوره في دعم ومساندة العمل الصحفي والإعلامي خلال فترة الحرب. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس مجلس السيادة يشيد بدور الإعلام ويوجه برعاية وتبني المصالحة المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.