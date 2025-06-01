الأمين العام للحج والعمرة: اكتمال كافة الترتيبات لنفرة الحجاج الي الاراضي المقدسة المقدسة

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اعلن الأمين العام للمجلس الأعلي للحج والعمرة، الأستاذ سامي الرشيد أحمد، رئيس بعثة الحج، عن اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية استعدادًا لنفرة الحجاج السودانيين إلى المشاعر المقدسة.
وأوضح أن البعثة السودانية قد استلمت مواقعها في مشعري منى وعرفات، مؤكداً أن الحجاج يتمتعون بصحة جيدة، ويؤدون الصلاة في الحرم وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.
شدد الرشيد على أهمية التزام الحجاج بالتوجيهات التي وضعتها المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان سلاسة أداء المناسك وتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن.
كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما يبذلانه من جهود جبارة في تسخير كافة إمكانيات المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لضمان أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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