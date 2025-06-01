أخيراً حقق القطري ناصر الخليفي ما كان يصبو إليه منذ العام 2012 عندما استحوز عبر داعمين قطريين علي نسبة 70% من أسهم النادي الباريسي أهلته ليجلس علي كرسي الرئيس ومنذ ذلك التاريخ سعي الخليفي بكل مايملك لتحقيق هدف واحد .. أن يحرز باريس سان جيرمان لقب بطولة دوري أبطال أروبا الحلم الذي كان قريباً منه في عام 2020 لكنه خسر أمام بايرن ميونخ بهدف كومان ..

■ منذ وصوله لكرسي الرئاسة في النادي الباريسي أنفق الخليفي ملايين الدولارات لتحقيق هذه الغاية حيث جلب أساطير كرة القدم في التاريخ الحديث وعلي رأسهم ميسي ونيمار وكيليان مبابي.. وتعاقد مع أسماء لامعة في عالم تدريب كرة القدم وأبرزهم كارلو أنشيلوتي ..لوران بلان ..أوناي إيمري .. توماس توخيل ..بوتشيتينو .. كريستوف غالتير ..

■ التعاقد مع المدرب الإسباني لويس أنريكي كان هو كلمة السر لتحقيق بطولة دوري أبطال أروبا لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان .. وهو الحلم الذي صار اليوم حقيقة بعد اكتساحه لفريق إنتر الإيطالي بخماسية نظيفة ..

■ مبروك لباريس سان جيرمان .. ومبروك لإنريكي ابن برشلونة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد