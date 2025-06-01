“تم قياس الاطفال بالمواك” .. صحة سنار تختتم الحملة المشتركة للتدخلات التغذوية المتكاملة

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اختتمت وزارة الصحة بولاية سنار السبت الحملة المشتركة لتقديم خدمات التغذية المتكامله و تطعيم الاطفال بنسبة تغطية بلغت 92.3% لفايتامين أ و 95.1% للابندازول الحبوب الطاردة للديدان
وأشاد دكتور ابراهيم العوض أحمد وزير الصحة بسنار بجهود العاملين في الحملة رغم الظرف الصعب الذي تمر به الولايه كما اشاد ابراهيم بالدور الكبير لمنظمة اليونسيف ودعمها للعديد من برامج الصحة ودعمها لهذه الحملة مشيرا إلى أن الحملة سارت وفق ما هو مخطط لها
من جهتها اكدت فاطمة محمد عبدالحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية ان الحمله المشتركة للتدخلات التغذوية المتكاملة وتطعيم الاطفال استهدفت كل القرى والفرقان والأحياء بولاية سنار بجميع المحليات وقالت ان الحملة غطت جميع محليات الولاية
فيما ثمن مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى جهود منظمة اليونسيف ودعمها المستمر لبرامج الصحة مؤكدا متانة الشراكة مع وزارة الصحة في كل مايخدم صحة مواطن الولاية
من جهتها ابانت منال ضوينا حماد مدير إدارة التغذية بصحة سنار ان الحملة المشتركة لتقديم خدمات التغذية المتكاملة حققت نسبة تغطية مبدئية بلغت 92.3% لفايتامين أ و 95.1% للأبندازول .
وقالت منال ان الحملة استهدفت الاطفال من عمر ( ٦) أشهر إلى ٥٩ شهرا كما استهدفت النساء الحوامل مبينة أن الحملة عملت باستراتيجية من منزل إلى منزل، وقالت إنه تم قياس الاطفال بالمواك لاكتشاف حالات سوء التغذيه وتم إعطاء الحوامل من الشهر الرابع حبوب الفيفول كما تم اعطاء الاطفال فيتامين أ وحبوب البندازول للحماية من الديدان.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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