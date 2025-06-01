حادث اغتيال العمدة المليشي حسين اللابي والذي وقع يوم الجمعة أحدث فرقعة وسط عصابات التمرد بدارفور عامة ومنطقة أم قرفة خاصة .. المليشي القتيل خازن أسرار المليشيا ومسؤول الاستنفار داخل تشاد وأفريقيا الوسطي .. شقيق اللابي كان مديراً مالياً مقرباً من زعيم العصابة .. ■ تصفية المليشي اللابي أشعل منذ يوم أمس عويش الخلافات داخل الرزيقات والمسيرية المساندين والمتماهين مع مليشيا التمرد .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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