باريس سان جيرمان بطل أوروبا لأول مرة على حساب إنتر ميلان

باريس سان جيرمان توج باريس سان جيرمان الفرنسي بطلا لأوروبا عقب فوزه العريض على حساب إنتر ميلان الايطالي مساء السبت، بنتيجة 5-0، على ملعب أليانز أرينا، في نهائي دوري أبطال أوروبا. سجل خماسية الفريق الباريسي أشرف حكيمي (ق12)، ديسير دو ثنائية (ق20 و63)، خفيشا كفاراتسخيليا (ق73) وسيني مايولو (ق86).. كووورة

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