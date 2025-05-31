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فاجأ القائد الميداني المعروف بمليشيا الدعم السريع, عمر جبريل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره بملامح غريبة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن جبريل, كان قد اشتهر بالظهور المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي إبان سيطرة المليشيا على ولاية الخرطوم.
واختفى عمر جبريل, عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ منذ ما يقارب العام ونصف, واختصر ظهوره في مقاطع قليلة في فترات متباعدة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر القائد الميداني لمليشيا الدعم السريع, بملامح غريبة بعد أن تغير شكله بصورة ملحوظة.
حيث ظهر وهو يقود إحدى سيارات المليشيا بمناطق سيطرتهم بدارفور, حيث توعد في حديثه بدخول مدينة الأبيض, قائلاً: (ذاهب لقضاء شهر العسل في الأبيض جوة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القائد الميداني للدعم السريع عمر جبريل يظهر بعد غيبة بملامح غريبة بعد أن تغير شكله ويؤكد: (ذاهب لقضاء شهر العسل في الأبيض جوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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