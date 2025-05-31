أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومحبي الفنانة الشهيرة هدى عربي, نشر مقطع فيديو لها على السوشيال ميديا من جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي يعود تاريخه للعام 2022, أظهر الفنانة الملقبة بالسلطانة, وهي تغني في حفل خاص بإحدى قاعات الأفراح بالخرطوم. وتفاجأت المطربة خلال الحفل بأطفال يحاصرونها أعلى المسرح ويطلبون منها ترديد إحدى الأغنيات ذات الموسيقى الصاخبة المعروفة في السودان, باسم أغاني “الزنق”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تجاوبت السلطانة, مع الأطفال وطالبت الفرقة الموسيقية الخاصة بها بعزف مقطوعة لأغاني “الزنق” لتشاركهم الرقص على أنغامها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تستجيب لطلب الأطفال وتدخل معهم في وصلة رقص مثيرة على أنغام موسيقى “الزنق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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