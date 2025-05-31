شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)

أثار داعية إسلامي سوداني, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك خلال مقطع مصور له من خطبة الجمعة التي ألقاها أمام عدد من المصلين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الشيخ محمد هاشم الحكيم, أنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم.

وقال الحكيم, أنه شاهد النبي, في المنام في مجلس وأوصاه بدعوة الجيش, وقوات الدعم السريع, للتفاوض من أجل إيقاف الحرب.

وكتب الشيخ, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (وما قلت الا ما اُريت ” ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ” وكما ان رد الصائل حكم شرعي؛ فالجلوس للتفاوض يين المسلمين المتقاتلين كذلك وهو واجب العلماء ولقد ناديت بمبادرة من قبل لم يؤبه بها ولا زال العلماء يحاورون الخوارج من زمن ابن عباس وسيدنا علي والتفاوض لا يعني الاستسلام ؛ بقدر ما هو تبرئة ذمة أمام الله أننا سعينا ولا تؤخذ من المنامات أحكام ويستأنس بها واذا ساندت الرؤيا الحكم الشرعي ولم تخالفه؛ بُشٍرَ بها بغير تردد وعبرت بخير وما حكيته مما رايت يؤكد هذا ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تجزم بكون من رآه أفضل من غيره ؛ وقد يري من هو اقدر على النقل ولولا ستر الله لشم لنا نتن والحرب انتهت أي شارفت على النهاية وأشهد الله أني ظللت أبحث عن فكرة تجمع العلماء للحث على تفاوض يرد الظلم ويوقف الحرب ويخزي اهل الباطل واتخذت قراري قبل ايام اللهم يا حق انصر اهل الحق اللهم عليك بالمعتدين الظالمين ومن ناصرهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه.. محمد هاشم الحكيم كرسي المالكية للعلوم الشرعية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)