دعا قائد ثاني مليشيا الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، قواته إلى الزحف نحو مدن الأبيض وكوستي وصولاً إلى مدينة بورتسودان، التي تُعدّ مركز الثقل السياسي والعسكري للحكومة السودانية الحالية.

وخلال مخاطبته لحشد من مقاتليه، الجمعة أكد دقلو أن قوات الدعم السريع لا تخوض المعركة وحدها، بل يساندها شركاء في “تحالف حكومة التأسيس”. وقال: “تشارك معنا في المعارك جميع قوات التأسيس، بما فيها قوات عبد العزيز الحلو، والهادي إدريس، كما أن قوات الطاهر حجر وصندل في الطريق”. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف السلاح في “حكومة تأسيس”.. دقلو يقرّ بتورط قادة الحركات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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