تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حظي بآلاف المشاهدات والمشاركات بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتيات مصريات, يجرين تمارين رياضية بإحدى صالات كمال الأجسام بالقاهرة, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع. الفتيات الحسناوت خطفن الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بالرقص والغناء على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل) وسط تفاعل المدرب الذي بدأ عليه الحماس بالرقص على أنغام الأغنية أيضاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناوات مصريات يغنين ويرقصن داخل صالة كمال أجسام وأثناء التدريبات على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل) والكوتش يتفاعل ويفجر الحماس داخل الصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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