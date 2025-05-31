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فتح الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, النيران على شقيقه المطرب محمد الفحيل, وذلك عبر بث مباشر له على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تبرأ الفنان شريف الفحيل, من شقيقه الأصغر محمد, وهاجمه بقوة خلال حديثه الغاضب.
وأتهم الفحيل, شقيقه بالتسبب في مرض والده بالكانسر, بعد أن قطع علاجه ليسافر إليه في مدينة بورتسودان, ومنعه من دخول مصر, بالتهريب.
كما هاجمه وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بعدم مساعدته في إعانة أسرته بعدما سافر إلى الإمارات, وتم سجنه بسبب خلاف حدث هناك.
وأكد شريف الفحيل, أنه في دولة كندا, ظل لمدة ثلاث سنوات يعمل في نظافة “الحمامات” بأحد المطاعم من أجل توفير العيش لأسرته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يهاجم شقيقه ويتبرأ منه: (دخلت مصر بالتهريب وتم سجنك بالإمارات وانت السبب في مرض والدك بالكاسنر في الوقت الذي اشتغلت فيه بكندا 3 سنوات أنظف الحمامات عشان أصرف عليكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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