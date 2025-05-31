تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تراجع عدد الوفيات اليومية جراء وباء الكوليرا في ولاية الخرطوم إلى 35 حالة وفاة يومياً، فيما استقر معدل الإصابات ما بين 700 إلى 800 حالة في اليوم.

استقرار معدلات الإصابة

قالت مديرة إدارة الطوارئ والأوبئة بالوزارة، د. ليلى حمد النيل، إن الوضع الصحي لا يزال مقلقاً، رغم استقرار معدلات الإصابة. وأشارت إلى افتتاح 11 مركزاً للعزل الصحي في العاصمة، إلى جانب تفعيل مراكز أخرى بوحدات الرعاية الصحية الأولية.

توزيع لقاح الكوليرا

أكدت حمد النيل تسلم الوزارة نحو ثلاثة ملايين جرعة من لقاح الكوليرا، مقدمة من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة في المجال الإنساني. سيتم توزيع اللقاحات على المناطق الأكثر تأثراً بالوباء، لا سيما في ولايتي الخرطوم وشمال كردفان.

تدهور الأوضاع الصحية

يشهد السودان تفشيًا واسعًا لوباء الكوليرا منذ عدة أشهر، في ظل تدهور الأوضاع الصحية جراء الحرب المستمرة وانهيار منظومة الخدمات الأساسية في العديد من الولايات.

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