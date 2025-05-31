شيكابالا يفاجئ الزمالك بهذا القرار.. إبراهيم عبد الجواد يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن قرار مفاجئ من محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن اعتزاله كرة القدم .

وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون سبورتس»: «محمود عبّد الرازق شيكابالا، تراجع عن قراره باعتزاله في نهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «شيكابالا، سيكمل الموسم المقبل مع نادي الزمالك بغية تحقيق بطولة كبيرة، تكون هي مسك الختام مع نادي الزمالك، هذا هو الخبر المؤكد حتى الآن».

وتابع: «شيكابالا، يتمنى يخرج من الزمالك من الباب الكبير يخرج ببطولة كبيرة».

المصري اليوم