شيكابالا يفاجئ الزمالك بهذا القرار.. إبراهيم عبد الجواد يكشف التفاصيل

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كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن قرار مفاجئ من محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن اعتزاله كرة القدم .
وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون سبورتس»: «محمود عبّد الرازق شيكابالا، تراجع عن قراره باعتزاله في نهاية الموسم الجاري».
وأضاف: «شيكابالا، سيكمل الموسم المقبل مع نادي الزمالك بغية تحقيق بطولة كبيرة، تكون هي مسك الختام مع نادي الزمالك، هذا هو الخبر المؤكد حتى الآن».
وتابع: «شيكابالا، يتمنى يخرج من الزمالك من الباب الكبير يخرج ببطولة كبيرة».
المصري اليوم
اسماء عثمان
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