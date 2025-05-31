مسجل عام تنظيمات العمل تعلن إنتهاء الدورة الإنتخابية للتنظيمات النقابية

أصدرت مسجل عام تنظيمات العمل، مستشار عام، آمنة الصادق كبُر قرارات بشأن التنظيمات النقابية، تقضي بانتهاء الدورة الإنتخابية، على ان تُحول جميع المكاتب التنفيذية إلى مكاتب تمهيدية بموجب شهادة يصدرها مسجل عام تنظيمات العمل، محددة مهام المكاتب.

وفيما يلي تورد (سونا) نصوص القرارات:

قرارات مسجل عام تنظيمات العمل

القرار رقم (7) لسنة 2025

بموجب حكم المادة (10) من قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992م واللوائح المعمول بها ونسبة لانتهاء الدورة الإنتخابية للمكاتب التنفيذية لتنظيمات أصحاب العمل التي بدأت دورتها في 2018، وانتهت فى 2022، ولطول أمد هذه الدورة، وحتى لا تعجز هذه المكاتب عن تحقيق أهدافها.

وبعد التشاور مع السيد وزير العدل أصدر القرار الآتي نصه:

إسم القرار

.1 يُسمى هذا القرار (قرار مسجل عام تنظيمات العمل بإعلان إنتهاء دورة جميع المكاتب التنفيذية لتنظيمات أصحاب العمل).

نص القرار :-

2 (أ) تقرر إنهاء الدورة الإنتخابية لجميع المكاتب التنفيذية لتنظيمات أصحاب العمل بكل مستوياتها.

(ب) تُحول جميع المكاتب التنفيذية المشار إليها في البند (2/ أ) إلى لجان تمهيدية بموجب شهادة يصدرها مسجل عام تنظيمات العمل.

(ج) تباشر اللجان التمهيدية مهامها وفق الموجهات الصادرة من المسجل العام إلى حين إعلان بداية إجراءات الدورة الإنتخابية.

سريان القرار :-

3. يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه وعلى جميع الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي وختم المسجل في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1446هـ، الموافق اليوم التاسع والعشرون من شهر مايو لسنة 2025.

مستشار عام / آمنة الصادق كبُر

مسجل عام تنظيمات العمل

القرار رقم 8 لسنة 2025

بموجب أحكام المادة (12) من قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004، واللوائح المعمول بها ونسبة لانتهاء الدورة الانتخابية للمكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية والجمعيات التابعة لها التي بدأت دورتها فى 2013، وانتهت فى 2018. ولطول أمد هذه الدورة، وحتى لا تعجز هذه المكاتب عن تحقيق أهدافها، وبعد التشاور مع المجلس العام أصدر القرار الآتي نصه:-

إسم القرار

-1 يُسمى هذا القرار (قرار مسجل عام تنظيمات العمل بإعلان إنتهاء الدورة الانتخابية للمكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية والجمعيات التابعة لها).

نص القرار:-

2 (أ) تقرر إنهاء الدورة الإنتخابية للإتحادات المهنية العامة وفروعها الولائية والمحلية والجمعيات العلمية المهنية والتخصصية التابعة لها.

(ب) تحول جميع المكاتب التنفيذية للإتحادات المهنية المشار إليها في البند (2/ أ) إلى مكاتب تمهيدية بموجب شهادة يصدرها مسجل عام تنظيمات العمل.

(ج) تباشر المكاتب التمهيدية مهامها وفق الموجهات الصادرة من المسجل العام إلى حين إعلان بداية إجراءات الدورة الإنتخابية.

سريان القرار:-

3. يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه وعلى جميع الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي وختم المسجل في اليوم الثاني من شهر ذو الحجة لسنة 1446هـ الموافق اليوم التاسع والعشرون من شهر مايو لسنة 2025.

مستشار عام / آمنة الصادق كبر

مسجل عام تنظيمات العمل

القرار رقم (9) لسنة 2025

بموجب أحكام المادة (14) الفقرة (2.1) من قانون نقابات العمال لسنة 2010، واللوائح المعمول بها، ونسبة لانتهاء الدورة الإنتخابية لجميع المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية التي بدأت دورتها فى 2016، وانتهت فى 2021، ولطول أمد هذه الدورة، وحتى لا تعجز هذه المكاتب عن تحقيق أهدافها وبعد التشاور مع الاتحاد القومى أصدر القرار الآتي نصه:

إسم القرار

. 1 يُسمى هذا القرار (قرار مسجل عام تنظيمات العمل بإعلان إنتهاء دورة جميع المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية.

نص القرار .

.2 (أ) تقرر إنهاء الدورة الإنتخابية لجميع المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية بكل مستوياتها.

(ب) تُحوّل جميع المكاتب التنفيذية المشار إليها فى البند (2/ أ) إلى لجان تمهيدية بموجب شهادة يصدرها مسجل عام تنظيمات العمل.

(ج) تباشر اللجان التمهيدية مهامها المتفق عليها وفق الموجهات الصادرة من المسجل العام إلى حين إعلان بداية إجراءات الدورة الإنتخابية.

سريان القرار

3. يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه وعلى جميع الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي وختم المسجل في اليوم الثاني من شهر ذو الحجة لسنة 1446هـ، الموافق اليوم التاسع والعشرون من شهر مايو لسنة 2025.

مستشار عام / آمنة الصادق كبر