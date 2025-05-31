دورية بريطانية تكشف مصرع أحد أفراد عائلة محمد بن زايد في قصف الجيش السوداني لمطار نيالا

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كشفت دورية بريطانية شهيرة، مصرع مسؤولون إماراتيون، أحدهم ينتمي إلى عائلة محمد بن زايد، في الهجوم الجوي الذي شنّه الجيش السوداني على مطار نيالا في الثالث من مايو.
وقالت إنّ الهجوم أسفر عن مقتل طيارين اثنين من شرق أفريقيا، وفقا لدورية “أفريكا كونفيدينشيال” الرقمية.
وأضافت الدورية البريطانية، أن القصف استهدف تعطيل شبكة الإمداد اللوجستي لقوات الدعم السريع التي تعتمد على خطوط إماراتية. وأسفر الهجوم أيضاً، عن مقتل العشرات من مقاتلي الدعم السريع وإصابة عدد كبير منهم، بينهم أجانب كانوا ينتظرون الإجلاء.
وتأسست دورية “أفريكا كونفيدنشيال” في العام 1960، على يد مجموعة من الصحفيين البريطانيين، وتخصصت في تناول الحالة السياسية والأمنية للدول الأفريقية التي خرجت من مظلة الإمبراطورية البريطانية. وتُغطي الآن جميع الدول الأفريقية، واشتهرت بتقديم رؤية متعمقة، ذات موثوقية واتساق.
وكانت تقارير اعلامية، أشارت إلى أن هذه الضربة دفعت قوات الدعم السريع إلى تصعيد استخدام طائراتها المسيّرة الأكثر تطوراً، ما أدى إلى استهداف مواقع استراتيجية كانت محصنة سابقاً في بورتسودان.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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