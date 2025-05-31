نيالا .. ضربات صاروخية دكت تجمعات ومواقع نوعية وسط وأطراف المدينة

خسائر موجعة لمليشيات التمرد منذ صباح اليوم بنيالا .. ■ ضربات صاروخية دكت تجمعات ومواقع نوعية وسط وأطراف المدينة .. ■ عصابات المليشيا عادت قبل أيام في محاولة سرية لتخزين معدات عسكرية لسد النقص المريع في معداتها العسكرية ..ضربات الجيش اليوم ستربك حسابات آل دقلو لتعويض خسائرهم الكارثية في نيالا .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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