وزير الثقافة والإعلام يتفقد المباني الجديدة بالتلفزيون

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تفقد وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ خالد الإعيسر، سير العمل بمباني التلفزيون القومي الجديدة، التي يتم بناؤها حاليًا كجزء من مشروع التوسعة والتجديد في بورتسودان.
وتأتي الزيارة التي جرت الخميس، في إطار إهتمام الوزارة بعملية إعادة البناء، ودعم وتعزيز ادوار قطاع الإعلام في البلاد، خاصة بعد التخريب الذي تعرضت له المؤسسات الوطنية، لاسيما الإعلامية على يد ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأعرب وزير الثقافة والإعلام عن تقديره لكل العاملين في قطاع الإعلام، الذين ظلوا يقدمون عملهم بكل إخلاص في ظل ظروف معقدة فرضتها ممارسات الميليشيا المتمردة وعبر عن أمله في أن يُوفق العاملين في القطاع، وأن ينهض الوطن بعد التدمير الممنهج الذي قامت به المليشيا الإرهابية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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