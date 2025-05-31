وزير الثقافة والإعلام يتفقد المباني الجديدة بالتلفزيون

تفقد وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ خالد الإعيسر، سير العمل بمباني التلفزيون القومي الجديدة، التي يتم بناؤها حاليًا كجزء من مشروع التوسعة والتجديد في بورتسودان.

وتأتي الزيارة التي جرت الخميس، في إطار إهتمام الوزارة بعملية إعادة البناء، ودعم وتعزيز ادوار قطاع الإعلام في البلاد، خاصة بعد التخريب الذي تعرضت له المؤسسات الوطنية، لاسيما الإعلامية على يد ميليشيا الدعم السريع المتمردة.