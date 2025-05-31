وفد من وزارة الإعلام يزور وكالة السودان للأنباء للوقوف على الأضرار التي لحقت بها

زار وفد من وزارة الاعلام، برئاسة د. نصر الدين أحمد محمد خالد، وكالة السودان للأنباء (سونا) للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بمباني ومحتويات الوكالة جراء الاعتداءات التي قامت بها المليشيات.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الوزارة لحصر الأضرار التي طالت المؤسسات الحكومية التابعة لها، بما في ذلك الهيئات الإعلامية والثقافية.

وكان في استقبال الوفد الأستاذ محمد عبد الرحيم، مدير مكتب سونا بولاية الخرطوم، الذي قدم تنويرًا شاملاً حول الخسائر التي تعرض لها المبنى، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت البنية التحتية والمتحركات والأجهزة والمعدات التقنية، مؤكدًا أن الاعتداء كان متعمدًا من قبل المليشيات المسلحة التي استهدفت ممتلكات الوكالة الحيوية.

وأوضح أن الوكالة فقدت جميع الأجهزة الإلكترونية من كاميرات تصوير، شاشات عرض، وأجهزة حاسوب ثابتة ومتنقلة، إضافة إلى تلفيات جسيمة بالمبنى، من بينها إطلاق الرصاص على الشاشات لتدميرها.

من جانبه، أكد د. نصر الدين أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها وفد مشترك من وزارة الإعلام لحصر وتقييم الأضرار التي طالت المؤسسات الإعلامية والثقافية .