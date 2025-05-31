انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة “أرض الخير” للعودة الطوعية من القاهرة

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انطلقت من القاهرة يوم الخميس، المرحلة الثالثة من مبادرة “أرض الخير” للعودة الطوعية الى أرض الوطن، بدعم من خيرين وطنيين.
وأعرب المواطنون العائدين عبر المبادرة عن سعادتهم بالعودة إلى أرض الوطن، بعد تحرير ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، مقدّمين التهاني للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، وداعين لإكمال الانتصارات وإنهاء التمرد في كل أنحاء السودان.
وأكدت الجهات الراعية للمبادرة استمرارها في تنظيم رحلات العودة الطوعية حتى ترحيل آخر مواطن راغب في العودة إلى الوطن، مشيدين بطاقم السفارة بالقاهرة على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لترحيل المواطنين الراغبين.
وتم الإعلان عن رحلات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك لعدد (2000) من المسافرين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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