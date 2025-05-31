إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار تضبط كميات من البنقو ولجنة الأمن تقف علي الإنجاز

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار من ضبط كمية من البنقو بمنطقة ود النيل بلغت أكثر من 180 قندول بنقو إضافة لضبطية أخرى بذات المنطقة عباره عن مستحضرات تجميل ضارة وحبوب السمنة .
وكشف المقدم شرطة / السر محي الدين عمر مدير إدارة مكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بأن إدارته ظلت تتابع عن كثب رصد وتحركات تجار المخدرات والمروجين و الجريمة العابرة للولاية ووضع التدابير الأمنية اللازمة .
مناشدا المجتمع للتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والتبليغ الفوري عن أي نشاط إجرامي في الأحياء والمدن والقرى داخل ولاية سنار خاصة المجرمين الذين ينشطون في تجارة المخدرات بأنواعها المختلفة
وعلي ذات السياق تمكنت الإدارة من ضبط كمية من الحبوب المخدرة وذلك إثر توفر معلومات تفيد بأن المدعو ١ـ ( أ أ أ) والمدعو ٢ـ (م م أ) يقومان بتهريب هذه الحبوب من أحدي دول الجوار الي حي بانت ريفي سنجة ويتم توزيعها بمدينة سنجة
وبعد الرصد والمتابعة تم وضع كمين محكم أسفر عن القبض علي المتهمين المذكورين وبحوزتهما عدد (18500) حبة
تم إقتيادهما لقسم شرطة محلية سنجة وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية وإخضاعهما للتحري تمهيدا لتقديمهما للمحاكمة.
وأشاد اللواء شرطة / عبداللطيف عوض بلام مدير شرطة ولاية سنار بدور الإدارة في العمل علي خفض العرض ومحاربة الجريمة والظواهر السالبة
وقد ثمن اللواء ركن م / الزبير حسن السيد والي ولاية سنار المجهود المقدر الذي قامت به إدارة مكافحة المخدرات ودورها المتعاظم في خفض العرض ومحاربة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمه .
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
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