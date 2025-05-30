هنري ينتقد أرتيتا لعدم التعاقد مع مهاجم صريح

انتقد النجم الفرنسي السابق تيري هنري، ميكيل أتريتا، المدير الفني الحالي لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بشأن فشله في التعاقد مع مهاجم صريح، قائلا إن المدير الفني “كان لديه الوقت للتعاقد مع مهاجم صريح”.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال أنهى الموسم في المركز الثاني خلف البطل ليفربول، هذا الموسم، وفشل في إضافة أي لقب، للقب الوحيد الذي توج به أرتيتا -كأس الاتحاد الإنجليزي في 2020- خلال الخمسة أعوام ونصف التي تولى فيها أرتيتا تدريب الفريق.

وبينما اعترف أن المشاكل البدنية لعبت جزءا، أشار الهداف التاريخي لأرسنال إلى أن عدم وجود مهاجم صريح يعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم التتويج بالألقاب.

وقال هنري للمدونة الصوتية “أوفرلاب ستيك تو فوتبول” :” عندما تنظر للإصابات وللاعبين الذين انضموا، حسنا، جلب لاعبين- تعاقد مع رحيم سترلينج عندما كان الجميع يريد التعاقد مع مهاجم صريح. كان لديه الوقت للتعاقد مع مهاجم، كان لديه الوقت”.

وأضاف :”أنا لست المدرب، لا أعرف كيف تسير المناقشات… الجميع كان يطالب بالتعاقد مع مهاجم صريح- باستثناء عندما نفوز. عندما هزمنا ريال مدريد، لم نكن بحاجة إلى مهاجم صريح. لا، بل يحتاج أرسنال بالفعل إلى مهاجم صريح”.

وارتبط اسم أرسنال بشكل متكرر بضم لاعب نيوكاسل ألكسندر إيساك، ولكن تأهل نيوكاسل لدوري الأبطال على الأرجح سيجعل الأمور أكثر صعوبة للتعاقد معه- وأيضا ارتبط اسم أرسنال بالتعاقد مع فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينج لشبونة، وبنيامين سيسكو، لاعب لايبزج.

ولكن هنري، الفائز بكأس العالم 1998 مع المنتخب الفرنسي، يعتقد أن جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي ومانشستر سيتي السابق يمكن أن يكون هو الحل لمشكلة أرسنال.

وقال :”أحد المهاجمين الذين أفضلهم في هذه اللحظة هو جوليان ألفاريز. كنا نتحدث عن الأمر، عن الضغط، واللعب وحيدا، والعودة للخلف، أيا كان ما تريد فعله. هل رأيت الركلة الحرة التي سجلها قبل أيام؟”.

جريدة الرياض