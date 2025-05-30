الإعيسر: وصول كامل إدريس مرحلة جديدة من الأمل والانتقال الديمقراطي

أكد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر ان البلاد تشهد يوم تاريخي بوصول د. كامل إدريس، رئيس الوزراء الجديد، الذي يدشن مرحلة جديدة في تاريخ الحياة السياسية السودانية. وقال الإعيسر في تصريحات صحفية خلال استقبال دكتور كامل بمطار بورتسودان الخميس، “نرحب بدكتور كامل إدريس باسم الحكومة والشعب، متمنين له التوفيق في مسعاه لتحقيق الأمان والاطمئنان للشعب السوداني”. واضاف ان هذه المرحلة الجديدة تمثل بارقة أمل وتدشينًا لمرحلة جديدة تتسم بكل علامات الانتقال الديمقراطي المدني المنشود. وزاد نحن موعودون بالخير والأمان والاطمئنان في هذه المرحلة الجديدة، ونتمنى للشعب السوداني كل الخير والرفاهية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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