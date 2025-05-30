مدير عام شركة كهرباء السودان يبحث مع والي وسط دارفور تحديات وخطط إعادة اعمار كهرباء الولاية

استقبل مهندس مستشار عبدالله أحمد محمد، المدير العام لشركة كهرباء السودان، الخميس، بمكتبه، السيد مصطفى نصر الدين أحمد محمد تمبور، والي وسط دارفور وقد رافق الوالي خلال الزيارة الدكتور مدثر آدم أحمد، نائب الوالي ووزير الصحة، وذلك لبحث التحديات التي تواجه الكهرباء في الولاية وسبل إعادة الإعمار.

وقد حضر اللقاء مع السيد المدير العام كل من المهندس محمد محمد الراجل مدير قطاع التوليد، والدكتور محمد ابوعاقلة، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية.

أكد السيد الوالي أن الكهرباء تُعتبر أساسًا للتنمية والإعمار، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على أفضل السبل لضمان عودة الكهرباء إلى الولاية عقب تقديمه شرحًا مفصلاً للوضع الحالي للكهرباء في ولاية وسط دارفور وبصورة خاصة عاصمتها مدينة زالنجى.

من جانبه، أعرب المهندس مستشار عبد الله أحمد، المدير العام لشركة كهرباء السودان، عن شكره للسيد الوالي على زيارته الكريمة واهتمامه بوضع الكهرباء على رأس قائمة الأولويات.

وقد أكد المهندس عبدالله أحمد أن هناك عدد من الحلول لكهرباء الولاية عقب تحقيق الاستقرار، منها الحلول الاسعافية باستخدام وحدات توليد ديزل ذات سعات صغيرة وذلك لسرعة تركيبها وتشغيلها كذلك الطاقة الشمسية للاستفادة من طبيعة المنطقة، والحل الاستراتيجي يتمثل في إكمال الخطة الاستراتيجية باستكمال الخط الناقل لإدخال ولايات دارفور الكبرى ضمن الشبكة القومية.