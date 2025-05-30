قوات الدفاع المدني تتسلم دعم دولة تركيا في مجال الحماية المدنية

تسلم الفريق شرطة حقوقي د/عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني الدعم التركي لقواته في مجال الحماية المدنية المتمثل في معدات إطفاء حديثة ومواد رغوية. وقال الفريق العطا في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتضامن بين البلدين لتعزيز قدرات الدفاع المدني الوطنية لمجابهة كافة المخاطر والكوارث وتوفير الحماية للمدنيين وأضاف الفريق العطا أن العلاقات بين قواته ونظيرتها التركية تشهد تطور و تعاون وثيق من خلال إنفاذ بروتوكول تدريبي أثمر تدريب عدد من الضباط والأفراد علي أعمال الإنقاذ البحري والبري بالمواعين التدريبية بدولة تركيا مذكرا بمشاركة قوات الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ خلال أحداث الزلزال الاخير الذي ضرب دولة تركيا ونجاح فريق الدفاع المدني السوداني في إنتشال وإنقاذ مواطنين أتراك أحياء الامر الذي نال إستحسان وتقدير الحكومة والشعب التركي. وشدد مدير قوات الدفاع المدني علي أهمية وجدوي التنسيق والتعاون بين البلدان للحد من المخاطر والكوارث بكافة أشكالها وتقدم بالشكر والتقدير لدولة تركيا حكومة وشعبا ولقنصلية السودان بجدة والشركة الناقلة ووزارة الخارجية السودانية في توصيل هذا الدعم المقدر الذي سيمكن قواته من الإضطلاع بواجباتها في تحقيق السلامة ضد المخاطر . المكتب الصحفي للشرطة

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