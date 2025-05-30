ما هي دلالات ومقاصد السجود علي السجاد الأحمر هذه المرة ؟!

قبل شهرين هبطت الطائرة التي عاد علي متنها كامل إدريس لمقابلة اللجنة الأمنية المصغرة التي أدارت معه حواراً إستكشافياً كان هو الأخير قبل أن تتم تسميته رئيساً للوزراء ..

■ طيلة سنوات هبوطه المتكرر علي أرضية مطاري الخرطوم وبورتسودان لم يحدث أن سجد كامل إدريس علي تراب مطاراتنا المتعبة ..فما هي دلالات ومقاصد السجود علي السجاد الأحمر هذه المرة ؟!