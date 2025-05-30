ما هي دلالات ومقاصد السجود علي السجاد الأحمر هذه المرة ؟!

قبل شهرين هبطت الطائرة التي عاد علي متنها كامل إدريس لمقابلة اللجنة الأمنية المصغرة التي أدارت معه حواراً إستكشافياً كان هو الأخير قبل أن تتم تسميته رئيساً للوزراء ..
■ طيلة سنوات هبوطه المتكرر علي أرضية مطاري الخرطوم وبورتسودان لم يحدث أن سجد كامل إدريس علي تراب مطاراتنا المتعبة ..فما هي دلالات ومقاصد السجود علي السجاد الأحمر هذه المرة ؟!
■ وأخيراً حقق كامل إدريس ما سعي له منذ سنوات ..
■ لطالما حضر إلي الخرطوم ثم إلي بورتسودان لنسج تحالفات وعقد لقاءات ومشاورات .. والهدف أن يجلس كامل إدريس علي كرسي رئيس وزراء جمهورية السودان ..
■ اليوم حضور مختلف .. الرجل وصل إلي المحطة التي طلب وبإلحاح الوصول إليها ..
■ وهاهو يهبط مطار بورتسودان رئيساً لوزراء جمهورية السودان ..
الكاتب عبدالماجد عبدالحميد
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