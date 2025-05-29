دسيس مان بطل سينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث لأيقونة الثورة السودانية, وصاحب الأناشيد الشهيرة محمد يحي بشير المعروف باسم دسيس مان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر دسيس مان, الذي انضم لمليشيا الدعم السريع في مقطع فيديو وهو يخاطب الجنود ويحمسهم. وعبر نجم الثورة وصاحب أناشيدها في ختام حديثه عن شعوره في الوقت الحالي بضغوطات نفسية ومعنوية, وهو ما قابله الجمهور بتعليقات ساخرة على شاكلة: (طيب والقضية تستمر كيف مع ضغوطاتك دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد ظهوره وهو يقاتل مع جنود الدعم السريع.. أيقونة الثورة دسيس مان يصرح: (أعاني من ضغوطات نفسية ومعنوية) وساخرون: (طيب والقضية تستمر كيف مع ضغوطاتك دي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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