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شاهد بالفيديو.. بعد ظهوره وهو يقاتل مع جنود الدعم السريع.. أيقونة الثورة دسيس مان يصرح: (أعاني من ضغوطات نفسية ومعنوية) وساخرون: (طيب والقضية تستمر كيف مع ضغوطاتك دي)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. بعد ظهوره وهو يقاتل مع جنود الدعم السريع.. أيقونة الثورة دسيس مان يصرح: (أعاني من ضغوطات نفسية ومعنوية) وساخرون: (طيب والقضية تستمر كيف مع ضغوطاتك دي) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. بعد ظهوره وهو يقاتل مع جنود الدعم السريع.. أيقونة الثورة دسيس مان يصرح: (أعاني من ضغوطات نفسية ومعنوية) وساخرون: (طيب والقضية تستمر كيف مع ضغوطاتك دي) 2/2

دسيس مان بطل سينما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث لأيقونة الثورة السودانية, وصاحب الأناشيد الشهيرة محمد يحي بشير المعروف باسم دسيس مان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر دسيس مان, الذي انضم لمليشيا الدعم السريع في مقطع فيديو وهو يخاطب الجنود ويحمسهم.

وعبر نجم الثورة وصاحب أناشيدها في ختام حديثه عن شعوره في الوقت الحالي بضغوطات نفسية ومعنوية, وهو ما قابله الجمهور بتعليقات ساخرة على شاكلة: (طيب والقضية تستمر كيف مع ضغوطاتك دي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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