مناوي يهنئ الشعب بـ”الانتصار العظيم” في معركة الخوي ويشيد بصمود القوات

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هنأ مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، الشعب والقوات المسلحة على ما وصفه بـ”الانتصار العظيم” في معركة مدينة الخوي، مؤكداً أن القوات المشتركة والمقاومة الشعبية أثبتت مرة أخرى قدرتها على سحق أي تهديد لمصادر البلاد.
جاءت تصريحات مناوي خلال بيان له اليوم، حيث أشاد بأداء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في التصدي لهجوم ما وصفهم بـ”مرتزقة الجنجويد”، قائلاً: “ما حدث لمليشيا الجنجويد اليوم في الخوي بولاية غرب كردفان يجعلهم يندمون على اليوم الذي حاولوا فيه الهجوم على متحرك D.T.B”.
وأضاف حاكم إقليم دارفور أن هذه المعركة تبرهن على “شجاعة وعزيمة الأبطال الذين يدافعون عن أرضهم وشرفهم”، مشدداً على وحدة الصف تحت شعار #جيش_واحد_شعب_واحد.
واختتم مناوي تصريحه برفع شعار #مورال_فوق، في إشارة إلى الروح المعنوية العالية للقوات والمواطنين بعد هذا الانتصار.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب اشتباكات عنيفة في منطقة الخوي، حيث تمكنت القوات المسلحة والقوات المساندة لها من صد هجوم لمليشيا الدعم السريع المتمردة، مما يُعزز الموقف في كردفان.
التيار
هبة علي
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