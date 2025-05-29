تصدر مقطع فيديو جميل للفنان السوداني, الشاب محمد بشير, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تحقيقه لأعلى نسبة مشاهدات ومشاركات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل خاص بالقاهرة أحياه الفنان الذي يتمتع بشعبية جارفة وسط الشباب. الفنان وفي أثناء تقديمه وصلته الغنائية أقدم على لفتة بارعة حيث قام بإصلاح ثوب سيدة سودانية, بعد أن سقط منها خلال تفاعلها معه في الرقص على أنغام إحدى أغنياته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يصلح لسيدة سودانية ثوبها بعد أن سقط منها أثناء تفاعلها معه في الرقص على أنغام إحدى أغنياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.