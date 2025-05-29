كامل إدريس يصل بورتسودان استعدادًا لأداء القسم وتولي مهامه رسميًا

وصل دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، استعدادًا لأداء القسم وتولي مهامه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسومًا دستوريًا في التاسع عشر من مايو الجاري، بتعيين د. كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيسًا لمجلس الوزراء. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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