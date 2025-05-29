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شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان “لوشي” تعود لإكتساح “الترند” بإطلالة ملفتة واللوايشة: (نورتي الدنيا يا ست الناس)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان “لوشي” تعود لإكتساح “الترند” بإطلالة ملفتة واللوايشة: (نورتي الدنيا يا ست الناس) 1/3
  • شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان “لوشي” تعود لإكتساح “الترند” بإطلالة ملفتة واللوايشة: (نورتي الدنيا يا ست الناس) 2/3
  • شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان “لوشي” تعود لإكتساح “الترند” بإطلالة ملفتة واللوايشة: (نورتي الدنيا يا ست الناس) 3/3

عادت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب والاحتجاب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور نجمة قناة سودانية24, السابقة جاء عبر صورة قامت بنشرها عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل.

ونشرت “لوشي”, الصورة على فيسبوك, وسط اهتمام غير مسبوق من محبيها ومتابعيها المعروفين باسم “اللوايشة”, حيث كتب أحدهم (نورتي الدنيا يا ست الناس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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