عادت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب والاحتجاب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور نجمة قناة سودانية24, السابقة جاء عبر صورة قامت بنشرها عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل. ونشرت “لوشي”, الصورة على فيسبوك, وسط اهتمام غير مسبوق من محبيها ومتابعيها المعروفين باسم “اللوايشة”, حيث كتب أحدهم (نورتي الدنيا يا ست الناس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان “لوشي” تعود لإكتساح “الترند” بإطلالة ملفتة واللوايشة: (نورتي الدنيا يا ست الناس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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