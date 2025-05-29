أشعلت الفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الملقبة بحساء الفن السوداني, وهي تغني في جلسة نسائية خاصة. مونيكا, أثارت الجدل بتمايلها في الرقص بطريقة مثيرة على أنغام إحدى أغنيات الدلوكة التي رددتها في الجلسة (قمر بين الأزهار). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني مونيكا روبرت تشعل مواقع التواصل وتهز جسمها في وصلة رقص مثيرة على أنغام أغاني الدلوكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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